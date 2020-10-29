مايا دياب تهنئ ميريام فارس بمولودها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة اللبنانية مايا دياب، المطربة اللبنانية ميريام فارس بمولودها الجديد.

وكتبت مايا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "متل ما إنت قلتي هي صعب سنة.. بس هاللحظة هي أسعد لحظة انكتبت بحياتك للمرة التانية .. بتنسيكي أي صعوبة مرقتِ فيها او مرق فيها كل الناس للي حولك ..انت اعطيتي حياة جديدة وهيدا أجمل شي بالدني .. الله يعطيكي الصحة حتى تضلّي دايما حدهن".

رزقت المطربة اللبنانية ميريام فارس بمولودها الثاني ديف متري، وذلك في 20 أكتوبر الجاري.

نشرت ميريام مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولم تظهر ملامح مولودها سوى يده، علقت :" صحيح انك جيت على الحياة بأصعب سنة عم بتمرّ على العالم ، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني".