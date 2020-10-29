صور| ريهام عبد الغفور تستمتع بالصيف بصحبة زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها صور جديدة تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت ريهام وزوجها في الصور وهما يستمتعان بأجواء الصيف على متن "يخت" في شرم الشيخ. ريهام عبدالغفور شاركت في موسم 2019، بمسلسل "زي ‏الشمس" ‏مع ‏دينا ‏الشربيني، ‏وأحمد ‏داود، ‏وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك ‎.

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