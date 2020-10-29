نشر الموزع الموسيقي حاتم عبد العزيز الشهير بـ "توما"، صورة برفقة الفنان محمد حماقي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علق توما على الصورة، قائلاً:"توكلنا على الله حماقي2021، ليعلن بذلك عن عمل غنائي جديد يجمعه بـ حماقي في العام القادم.
يذكر ان آخر الأأعمال الموسيقية لـ "توما"، كانت من خلال أغنية "هلهلي" للفنانحميد الشاعري، التي وزعها موسيقياً، ومن كلمات وألحان:عزيز الشافعي، وحققت أكثر من 200 ألف مشاهدة.
وكانت آخر أعمال حماقي الغنائية، أغنية "هو ده حبيبي"، التي تم طرحها خلال أغسطس الماضي، وحققت أكثر من 7 مليون مشاهدة، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:ريهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر في 2021..أغنية جديدة لـ محمد حماقي مع الموزع الموسيقي توما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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