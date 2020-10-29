تراند اليوم : شوف واحكم بنفسك.. رانيا يوسف بطل مهرجان الجونة الأول

دائما ما تثير الفنانة رانيا يوسف الجدل بظهورها بفساتين جريئة ويأتي الظهور دائما في مهرجانات سينمائية مثل «القاهرة» في حفل ختامه بالدورة الأربعين أو الجونة السينمائي في دورته الرابعه والمقامة حاليًا وغيرهم من الفاعليات الفنية.

رانيا يوسف أصبحت حديث السوشيال ميديا بمختلف منصاتها سواء «فيس بوك» أو تويتر أو انستجرام، فالتفاعل دائما ما يكون حاضرًا عندما يتم طرح صورة لها تارة من غير البطانة وتارة أخرى قصير.

في خلال حضور «رانيا» لم تخرج في مرة للتعليق على أي فيلم شاهدته في أي مهرجان ولكن الاهتمام الأول يأتي للفستان والصور التي ستنشر وتحقق الجدل، المهرجان لا يمهمها كونه ظاهرة فنية ولكنه الأهتمام بالريد كاربت هو العامل الأساسي لحضورها أي فاعلية، لذلك لم تخرج علينا في أي وقت وتتحدث عن المرجان وفوائدة والأفلام التي جذبتها وحققت منها الإفادة كون العمل من دولة أخرى ونظرة للحياة مختلفة عما يقدم داخل الفن المصري.

رانيا يوسف أثارت الجدل بداية من مهرجان القاهرة عندما حضرت الحفل بفستان أحدث حرب على السوشيال ميديا مابين مؤيد ومعارض حتي خرجت وإعتذرت عن الفستان وأنها نسيت ترتدي البطانة.

أمس في الريد كاربت الخاص بمهرجان الجونة ظهرت رانيا يوسف أيضًأ بفستان أسود قصير أثار تفاعل الجمهور من إعجاب وسخط، ولكن كان الأهم لماذا لا يهتم الجمهور في المهرجانات سوي بالفساتين؟ ولماذا لم يشغل باله بما يعرض داخل المهرجان؟ لأن الهدف هو إثارة الجدل وهو ماتحقق.

شاهد الصور..

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