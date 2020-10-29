مراهقة باكستانية مسلمة معروفة بـ«السيدة مارفل»

* المصرية- الأميركية ساندرا سعد تؤدّي صوت الشخصية على أمل كسر النمط السائد في هذا المجال

* ركّزت حملة الترويج للّعبة بشكل كبير على تعدّد اللاعبين بدل رواية اللاعب الواحد التي تأتي على شكل قصة كبيرة تتجاوز مدّتها العشر ساعات

قبل الحصول على دور البطلة الخارقة في إنتاج «مارفل»الضخم، كانت ساندرا سعد تعيش وضعًا لا تُحسد عليه يعرّض مسيرتها كفنّانةٍ شابّة لخطر الإقصاء، لأنّها اضطرّت إلى رفض الكثير من فرص التمثيل.

وتقول سعد التي تنتمي إلى أوّل جيلٍ مصري- أميركي يؤدّي شخصياتٍ بعيدةٍ عن الأدوار الشرق أوسطية النمطية، إنّ أداءها لهذه الأدوار «حاسم»ولكنّ العثرات التي تخفيها بعض العروض لا تظهر فورًا. تتكلّم سعد اللغة العربية ولكنّ مهاراتها في القراءة ليست ممتازة، مما يعرّضها لارتكاب الأخطاء في بعض النصوص. ولهذا السبب بالتّحديد تُسند القرار النهائي في أدوارها المحتملة إلى جهة أهمّ من أيّ وكيل أعمال أو مدير فنّي أو مستشار هوليوودي؛ إلى والدتِها.

وتقول سعد، التي تلعب دور البطولة في لعبة «مارفل أفنجرز»الصادرة عن شركة «سكوير إنكس»والتي ستُطرح في الأسواق هذا الأسبوع: «أحيانًا، أحصل على نصوص خطرة لأنّها قد تدفعني إلى قول أمور مريعة، لذلك أسأل والدتي عّما يجب عليّ قوله. وفي إحدى المرّات، انهمرت دموعها وقالت لي: لا تفعلي ذلك بنفسك وبأهلنا، فالكثير من هذه الأدوار سياسية. فأجبتُها: حسنًا، شكرًا، لن أقوم بها».

تعيش سعد، التي كانت تعمل كخبيرة تجميل خلف الكواليس، المصاعب المالية التي تفرضها الحياة عادةً، ولكنّها رغم ذلك ترى أن التنازلات التي تقدّمها عظيمة جدًا.

وتضيف الشابّة المصريّة- الأميركية: «لديّ عدد كبير من الأصدقاء العرب الذين يلعبون أدوارًا مسيئة كدور زوجة الإرهابي. وكثيرًا ما قال لي وكلاء الأعمال إنّ هذا أقصى ما قد أحصل عليه من الأدوار لأنّه ما أمثّلهُ. ولكنني لا أريد رواية هذه القصّة، لا أريد فعل ذلك بأهلي. ولذا، قلتُ لنفسي قبل مدّة إنني أفضّل أن لا أدمّر مسيرتي المهنية بهذه الطّريقة وأسيء لنفسي ولأصولي لمجرّد الحصول على عمل ببضعِ مئات الدّولارات، ولأنّ الأمر لا يستحقّ إدراج هذا الهراء على سيرتي الذاتية».



وأخيرًا، أعطى الصبر والعزيمة ثمارهما؛ ففي أوّل أدوارها المهمّة، تمثل سعد بصوتها شخصية البطلة الخارقة «السيّدة مارفل»في «مارفل أفنجرز»أو المراهقة الباكستانية المسلمة كامالا خان، من مدينة جيرسي، في ولاية نيوجيرسي. ولم تظهر خان في عالم «مارفل»السينمائي بعد، ولكنّ ديزني و«مارفل»أعلنتا العام الماضي أنّ مسلسل «السيّدة مارفل»سيُعرض على منصّة «ديزني بلاس»، وبالتالي، فإنّ أداء سعد وعمل «سكوير إنكس»سيكونان أوّل ظهور ثقافي مهمّ للشخصية خارج الكتاب المصوّر.

وتقول سعد:«أنا أشبهها كثيرًا لجهة معاناة الانتماء إلى جيلٍ أوّل من الأميركيين وحياتي كمراهقة سمراء شابّة غريبة في محيطها».

وتضيف: «إنّه دورٌ جيّد. آمل أن أستمرّ في لعب دور شخصية لا تدخل في التنميط السلبي وتتقبّل خلفيتها بسرور. كامالا باكستانية ومسلمة، ولكنّ اللعبة ليست عن ديانتها لأنّ الحياة ليست كذلك».

وركّزت حملة الترويج للّعبة بشكل كبير على تعدّد اللاعبين بدل رواية اللاعب الواحد التي تأتي على شكل قصة كبيرة تتجاوز مدّتها العشر ساعات وتُروى بشكل منفصل عن عالم «مارفل»الذي عرفناه في الفيلم والكتاب المصوّر. وعند الترويج للشخصيات، صبّت «سكوير إنكس»كلّ اهتمامها على أبطالٍ معروفين كالرجل الحديدي (آيرون مان) والأرملة السوداء (بلاك ويدو). ولكنّ لم تهدف كل هذه الحماسة إلى طمس الشخصية الأساسية فحسب، بل ركزت أيضًا على التعتيم على كامالا خان، نجمة «مارفل أفنجرز»التي تملأ اللعبة حياتها. وتمثّل هذه الشخصية لبّ القصّة التي تكشف فيها المراهقة الآتية من نيوجيرسي عن مؤامرة تهدف إلى نبذ الـ«أفنجرز».







كامالا خان البطلة الرّوحية لسلسلة «مارفل أفنجرز»؛ تؤدّي صوتها ساندرا سعد (سكوير إنكس)





وتتوفّر لعبة «مارفل أفنجرز»على «إكس بوكس وان»،و«بلاي ستيشن 4»وأجهزة الكومبيوتر المنزلية لتقدّم للجمهور أفضل تجارب الألعاب الإلكترونية. وتركّز «مارفل أفنجرز»جهودها على الهبوط الخيالي «المزلزل»لشخصية العملاق الأخضر (هولك) أو تحليق الرجل الحديدي خلال المعارك، بينما ترسسي كامالا خان أسس اللعبة على الأرض وتساهم في صناعة نوعٍ من التباين عن التصميم الشبيه بالقناطر وأنماط اللعب التقليدية عبر رفع مستوى الشخصيات بقصة الشابّة اليافعة الصادقة.

عندما قابلنا خان لأوّل مرّة في حدثٍ يجمع أشخاصًا يحتفون بأبطال القصص المصوّرة (تستضيف سان فرنسيسكو حدثًا قريبًا من هذا النوع)، رأينا مراهقة تريد صناعة قصّة «أفنجرز»مصوّرة، ولكنّ هذه الأخيرة سمعت من أقرانها أنّها لن تحصل على دور. في ذلك الوقت، وقف الممثّل ترافيس ويلينغهام الذي يؤدّي دور «ثور»في إحدى قصص «مارفل»يراقب خان، ثمّ تعرّفنا على هذه الطفلة التي تعبت من سماع كلمة «لا»التي لم تزِدها إلّا عنادًا وتصميمًا على إيجاد مساحةٍ للتفاؤل.

ويقول مخرج اللعبة شون إسكييغإنّه عرف أنّ سعد ستؤدّي دور خان عندما شاهد ردود أفعالها بين لقطات تجارب الأداء والمفاجأة التي شعرت بها عندما شاهدت قدراتها. ويضيف: «لقد قرأَت السطور التي يجب أن تقرأها وكان أداؤها مذهلًا. لقد بدت نشيطة وحيويّة، ولكنّها كانت تسأل بين اللقطات: هل فعلت ذلك حقًّا؟ رأيتها خلف الكواليس. إنّها شخص إيجابي بطبيعتها. ولا يمكن لشخص أن يتصنّع الإيجابية لأنّها تولد بالفطرة لدى الإنسان».

في اللعبة، لا تُظهر خان خجلًا بوالدها الشغوف بالشخصيات الخارقة والذي كان السبب الرئيسي لهوسها بالأبطال الأميركيين الذي دام حتّى حُمّلوا ذنب حدثٍ يؤدّي إلى إفراز مادة أشبه بالمواد الكيميائية تطلق العنان لقدرات خان على تغيير الشكل. وبعد هذا الحدث، أصبح والدها يفضل لو أنّها ترتاد المساجد.

راقَ لساندرا هذا النوع من اللمسات التي تدفع الشخص إلى تقدير المُثل الأميركية والتمسّك بأصوله في نفس الوقت. وفي هذا الإطار، تكشف الشابّة أنّ والدتها كانت ترغب في اسم أميركي لابنتها، فسمتها ساندرا تيمّنًا بممرّضة من لوس أنجليس ساعدتها أثناء الولادة.

وتقول سعد- التي لم تكن على دراية تامّة بأعراف «مارفل»قبل الدّور- إنّ حماسها وفخرها بتأدية هذه الشخصية زادا بعد معرفتها بتاريخ كامالا خان. وتعبّر سعد عن إعجابها بفريق «مارفل»التنفيذي وبالقوّة الدافعة خلف «السيّدة مارفل»النابعة من الكاتبة سناء أمانات، قائلةً: «صنعَت هذه الشخصية امرأة تشبهُها كثيرًا. وسناء في الأساس هي كامالا التي تنتمي إلى الجيل الأوّل من الأميركيين- الباكستانيين. وهذا ما أحببتُه وجعلني أشعر بأنّ النصّ سيكون مألوفًا بالنسبة لي».

لا يمكن لوم ساندرا على الشكوك التي عايشتها. فإلى جانب رؤيتها لصور عربية نمطية على الشّاشات، كانت تعيش دورًا يشبه السفيرة الثقافية في بعض المواقف. وتستذكر المراهقة المصرية- الأميركية مشهدًا صغيرًا أدّته في أحد الأفلام وتحوّل إلى موقفٍ مؤلمٍ لا داعي له:«في هذا الفيلم، كان عليّ التحدّثُ باللغة العربية خلال موعدٍ مع حبيبي الذي كان عراقيًا وأنا مصرية. ولم نستطع أن نفهم بعضنا البعض لأنّنا نتحدّث بلهجتين مختلفتين ولم يعرف المخرج بالأمر، فاضطررنا إلى ترجمة النص بأنفسنا. وعندها، ظننتُ أنّ الأمر انتهى وأنّني لن أصبح أبدًا شخصًا مفهومًا. ولم أعمل في الفنّ قبل هذا المشهد ولكنّ عائلتي كانت تدعمني جدًا. كانوا يقولون لي «أنتِ في الولايات المتحدة! يمكنك أن تحققي حلمك بالتمثيل! لو كنتِ في مصر، لكان هذا الأمر أصعب بكثير».

وتتمنّى سعد لو أنّها عاشت مراهقة كامالا خان، عندما كانت أصغر سنًّا. دخلت «السيّدة مارفل»إلى عالم «مارفل»قبل أقلّ من عشر سنوات، وفي ذلك الوقت، كانت ساندرا سعد تكبر وهي تشاهد عروضًا جماهيرية معادة. وتقول إنها في طفولتها كانت في معظم الأحيان تشاهد برامج إسبانية رغم أنّها لا تتحدّث لغتها لأنّ «شخصياتها كانت تشبهُها أكثر من غيرها».

وترى سعد أنّ اختيار الأفلام والبرامج التلفزيونية والألعاب لشخصياتٍ متنوّعة يفرض على الممثّل نوعًا من «الضّغط الغريب»يُشعره أنّه يجب أن يقدّم أداءً رائعًا لإقناع منفّذي هذه البرامج بالاستمرار باعتماد هذه الأدوار، كما حصل مع شخصية «مولان»وكثرة الأحاديث حولها بعد انطلاق عرضها هذا الشهر على منصّة «ديزني بلاس». وتضيف الشابّة أنّ الحصول على دورٍ مثل «السيّدة مارفل»كان ليكون سببًا في تغيير حياتها، وهذا الأمر يؤكّده فائض الثناء الذي شهدناه الأسبوع الفائت في أعقاب وفاة الممثّل شادويك بوسمان بطل شخصية «النمر الأسود»(بلاك بانثر) بشكل مفاجئ.

وتضيف سعد:«كان هذا الدّور سيجعلني أدرك أنّ خوض مهنة التمثيل ممكنًا منذ زمن. كان ليمنحني شعورًا بالسلام ويقنعني بفكرة أنني أنتمي إلى عالم الشاشات. لو شاهدتُ كامالا خان وأنا في الحادية عشرة أو الثانية عشرة من عمري، كنتُ قلتُ لنفسي إنه يمكنني أن أكون محبوبة. نحن موجودون ويمكننا أن نكون محبوبين أيضًا، ولكنّنا لا نؤمن بهذا الأمر. لا نؤمن أنّه يمكن أن يحصل ولكنه الآن أصبح حقيقة».