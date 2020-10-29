الشارقة للفنون تطلق «منصة الشارقة للأفلام 3» نوفمبر القادم

* عمدت المؤسسة إلى تطوير البرنامج العام للمنصة في نسختها الثالثة من خلال مبادرات جديدة أهمها تقديم عروض الأفلام على الإنترنت

* يحتضن البرنامج عدداً من الجلسات النقاشية والورش التي تناقش جملة من الموضوعات الملحة حول حقوق نشر الأفلام وتوثيقها وإنتاجها

الشارقة في 21 أكتوبر



في إطار دعمهاللمشهد السينمائيمحلياً وإقليمياً ودولياً، تعلن مؤسسة الشارقة للفنون، عن تنظيم النسخة الثالثة من «منصة الشارقة للأفلام» في الفترة من 14 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، والتي تقدم برنامجاً متكاملا من عروض الأفلام والندوات الحوارية وورش العمل.

وعمدت المؤسسة إلى تطوير البرنامج العام للمنصة في نسختها الثالثة من خلال مبادرات جديدة أهمها تقديم عروض الأفلام على الإنترنت، وفي ثلاثة مواقع في الشارقة هي: سينما سراب المدينة، ومبنى «الطبق الطائر»، ومول «زيرو 6»، بالإضافة إلى إطلاق مشروع «المُحترَفْ السينمائي»، وهو برنامج مهني جديد يركز على صناعة الأفلام وإنتاجها. وفي هذا السياق، قالت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة المؤسسة: «تسعى المنصة منذ انطلاقها في عام 2018، إلى تشجيع ودعم الطاقات السينمائية التي تزخر بها الإمارات والمنطقة عموماً، ووضع حجر الأساس لخلق بيئة حيوية تحتضن صناع الأفلام المحترفين والناشئين وتوفر لهم كافة سبل الدعم مادياً ومعنوياً».

وأضافت: «تتيح المبادرات والتغيرات الجديدة التي أضيفت لبرنامج المنصة هذا العام، تشكيل حالة استثنائية من تبادل الخبرات والمعارف والرؤى بين المشاركين على اختلاف مناهجهم وتجاربهم،إضافة لوصول أعمالهم لجمهور واسع حول العالم».

تشمل عروض المنصة أكثر من 60 فيلماً قصيراً وطويلاً في الفئات الروائية والوثائقية والتجريبية، بينها تلك الحاصلة على منحة إنتاج الأفلام القصيرة، وهي: «في زمن الثورة» للمخرجة سهى شقير، و«حجة» للمخرجة نادرة عمراني، و«التي رأت كل شيء»للمخرجين بيلين تان، وأنطون فيدوكلي،وأخرى حائزة على جوائز عالمية أو تعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وهي: «رحلة البحث عن أسامة الهبالي» إخراج بثينة بوسلامة،«بالقرب مني» إخراجتيدي نيكولا، و«أمهات الأرض» إخراجألفارو سارمينتو ودييغو سارمينتو، و«كالملح» إخراجدارين حطيط، و«شمس سوداء»إخراجأردا تشيلتبه،و«غطاء» إخراجفاهيد الفنديفار،و«بيبسي، كولا، ماء؟» إخراجتوم بوغارت،و«كل القطط رمادية في الظلام» إخراجلاسي ليندر،و«أرق» إخراجنيلسون ماكينغو،و«مخول» إخراجأديمي مايكل،و«الراعية والأغاني السبع»إخراج بوشبندرا سينغ،و«إيموفي- هذه هي رغبتي»إخراجآري اسيري وشوكواسيري،و«بؤرة الزلزال» إخراجهوبرت ساوبرد.

كما يحتضن البرنامج عدداً من الجلسات النقاشية والورش التي تناقش جملة من الموضوعات الملحة حول حقوق نشر الأفلام وتوثيقها وإنتاجها، ودور ومكانة المرأة في صناعة السينما، وتحديات كتابة وإنتاج الأفلام الطويلة والمستقلة واستدامة مصادر تمويلها، وتأثير منصات البث الرقمي في توزيع الأفلام.

وفي ختام المنصة تُقدم جوائز لأفضل الأعمال المشاركة في جميع الفئات، والتي يتم اختيارها من قبل لجان تحكيم مكونة من مخرجين ونقاد سينمائيين متميزين، وهم: إيف غابيرو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مودرن فيلمز إنترتينمنت، وأليس كروبي رئيسة ركن الأفلام القصيرةفي مهرجان كان السينمائي الدولي، وكرم أيان مدير مهرجان إسطنبول السينمائي الدولي، ومايكه ميا هونه، المديرة الفنية لمهرجان هامبورغ الدولي للأفلام القصيرة، وساندرا دن هامر مديرة معهد آي للأفلام، والمخرج ريتشي ميهتا، المخرج جون أكومفرا، والباحث افتخار دادي، والباحثة فيولا شفيق، والمخرج أبيتشاتبونغ ويراسيثشكول، ومبرمجة الأفلام دلفين غارد- مروه، والفنان منير فاطمي.

تتوفر تذاكر عروض أفلام المنصة اعتباراً من يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول)، في سينما سراب المدينة، ومبنى الطبق الطائر، التابعين للمؤسسة، وسينما سيتي في مول «زيرو 6»، وعلى الإنترنت عبر موقع مؤسسة الشارقة للفنون.



وتستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفاً واسعاً من الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية، لتفعيل الحراك الفني في المجتمع المحلي في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة. وتسعى إلى تحفيز الطاقات الإبداعية، وإنتاج الفنون البصرية المغايرة والمأخوذة بهاجس البحث والتجريب والتفرد، وفتح أبواب الحوار مع كافة الهويّات الثقافية والحضارية، وبما يعكس ثراء البيئة المحلية وتعدديتها الثقافية. وتضم مؤسسة الشارقة للفنون مجموعة من المبادرات والبرامج الأساسية مثل «بينالي الشارقة»، و«لقاء مارس»، وبرنامج «الفنان المقيم»، و«البرنامج التعليمي»، و«برنامج الإنتاج» والمعارض والبحوث والإصدارات، بالإضافة إلى مجموعة من المقتنيات المتنامية. كما تركّز البرامج العامة والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ الدّور الأساسي الذي تلعبه الفنون في حياة المجتمع، وذلك من خلال تعزيز التعليم العام والنهج التفاعلي للفن.

