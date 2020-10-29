شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى تشيد بدور أحمد مالك فى فيلم "حارس الذهب": قدم دوراً مميزاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الفنانة رشا مهدى بالشخصية التي قدمها الفنان الشاب أحمد مالك في فيلم "حارس الذهب"، الذى عرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الجونة السينمائى، وأكدت رشا لـ"الخليج 365"، أنها حرصت على مشاهدة الفيلم في عرضه الأول، مشيرة إلى أن أحمد مالك قدم دوراً مميزاً خلال أحداث الفيلم، لافتة إلى أن مالك يتطور بشكل كبير، وإضافة قوية له .

كما أشادت رشا مهدى بالفيلم المغربى "ميكا"، الذى تدور قصته حول الطفل "ميكا"، الذى يعيش فى أحد أحياء مدينة مكناس الفقيرة، مع أبوين مريضين وفى وضعية اجتماعية صعبة، ويصطحبه رجل عجوز إلى الدار البيضاء ويعرفه على أحد الميسورين للعمل فى ناد للتنس بالدار البيضاء، ومن منطلق استعداده لفعل أى شيء حتى يغير مصيره، سيلفت أنظار مدرّبة تنس التى تدعى "صوفيا"، والتى لاحظت موهبته فى ممارسة رياضة الكرة الصفراء، لتعتنى به، لتستمر أحداث الفيلم، فى رصد مصير الطفل "ميكا"، أمام صعوبات الواقع الجديد.

"ميكا" هو فيلم مغربى من إخراج إسماعيل فروخى سنة 2020، وبطولة كل من صبرينا وزانى، وعز العرب الكغاط، بالإضافة إلى الطفل زكريا عنان.

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يشار إلى أن رشا مهدى قدمت أخر أعمالها مسلسل "طاقة حب"، وهو من نوعية أعمال الـ60 حلقة، وشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد حاتم، أنوشكا، شيرين، محمد علاء، سامح الصريطى، أحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث المسلسل فى إطار رومانسي اجتماعي، إذ إن المسلسل يتضمن 3 خطوط درامية، لكل منها شخصية توضح وتفسرالأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة .



