شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ضيف شرف فى مسلسل "إسعاف يونس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان صلاح عبد الله كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "إسعاف يونس" الذى يعد أولى بطولات الفنان محمد أنور المطلقة، ويتم عرضه على منصة watch it الرقمية المصرية خلال الفترة المقبلة، ويجسد أنور من خلاله شخصية دكتور، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجى، حيث يعد المسلسل ثانى المسلسلات التي تقوم على إنتاجها وتعرض على منصة watch it بعدما قدمت منذ فترة مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنان أحمد العوضى وريم مصطفى، ومن إخراج حسام على.

أحداث مسلسل "إسعاف يونس" تدور فى إطار علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "إسعاف يونس" يشارك في بطولته الفنان محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة منهم أحمد فهمى وكريم محمود عبدالعزيز ومحمد محمود وآخرون .

ويظهر النجم صلاح عبد الله كضيف شرف خلال أحداث فيلم "النمس والإنس"، للنجم محمد هنيدى، حيث صور مشاهده فى استوديو شريف عرفة الأيام الماضية، والعمل من إخراج شريف عرفة، ويشارك فى بطولته كل من النجمة منة شلبى وعمرو عبدالجليل وصابرين بالإضافة إلى عدد من النجوم يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث، ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.