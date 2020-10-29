شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى وصديقها يحثان الجمهور على التصويت بانتخابات أمريكا بهذه الطريقة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حثت المطربة الأمريكية كاتي بيري وصديقها النجم العالمى أورلاندو بلوم ، عبر حسابها بموقع انستجرام، جمهورها التصويت في الانتخابات الأمريكية من خلال غناء لحن لطيف أثناء الاستمتاع بقهوة الصباح، نال إعجاب متابعيها.

وقالت كاتى بيرى، من خلال الفيديو:"أردنا فقط أن نقول صباح الخير وأن نذكرك بأن تصويتك مهم، توجه إلى صناديق الاقتراع، لقد صوتنا بالفعل، لقد قمت بالتصويت".



كاتى بيرى وصديقها النجم العالمى أورلاندو بلوم

وكانت وثقت النجمة العالمية كاتي بيري، مشاركتها في الانتخابات الأمريكية الحالية، على طريقتها الخاصة، بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، ظهرت من خلاله وهي تتجه الى صندوق البريد من أجل ارسال تصويتها في الانتخابات التي تشهد صراعا شرساً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، داعية جمهورها ومتابعيها إلى التصويت قائلة :"أسبوع واحد فقط حتى يوم الانتخابات! التصويت الآن ..أرني صورتك بعد التصويت".





واحتفلت النجمة العالمية كاتى بيرى بعيد ميلادها الـ 36 منذ أيام وهو الاحتفال الأول لها بعد أن أصبحت أم، ولكن بدلا من قصاصات الورق وكعك عيد الميلاد، احتفلت نجمة البوب بعيد ميلادها بطريقة بسيطة ومميزة وذلك بنزهه تحت أشعة الشمس فى الصباح الباكر فى إحدى شوارع لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية .