شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى لـ"التاسعة":اتحدى ماكرون أن يذيع فارس بلا جواد ولا يتهمنى بمعاداة السامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد صبحى أنا مستعد أن أهدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسسلسل فارس بلا جواد وإذاعته في فرنسا، مضيفا: بشرط أن لا يتهمنى بمعاداة السامية وأن يعتبرها حرية تعبير مثل الرسومات المسيئة .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: الصهيونية ليست دين أنها مخطط لحكم العالم مثل الإخوان المسلمين، بإدعائهم الإسلام والصهيونية بادعاء اليهودية، وما فيش واحد في مصر في الثمانينات والتسعينات إلا ودعى إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وأنا قولت للطلبة لن أطالبكم بمقاطعة البضائع الأمريكية ولا الإسرائيلية لأنهم لن يموتوا من الجوع ولكن قاطعوا ما هو سىء في داخلكم.

وتابع: لم أرى المنظمات والهيئات الإسلامية بوضع بوست ولا يوجد صوت عربى واحد متزن أن يتكلم أو صوت يجتمع عليه، كلنا لدينا عيوب وكلنا نخطئ وكلنا لدينا تصرفات خاطئة وكلما نرى الرسول قدوتنا "هنلم نفسنا".

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وأكد أنه يعرف أن الكورونا سوف تطول وأن المسرحية الأخيرة تم عرضها على التليفزيون وأن قدراته الإنتاجية لن تساعده على أن يعرض مسرحية بنسبة إشغال 25 %، ونحضر حاليا لـ50 سنة فنية في 15 ديسمبر وسيتم تكريم النجوم ومن وقفوا خلف الكاميرا وسوف أشكرهم أمام الكاميرات وسيتم تكريم الفنانين الراحلين والأحياء أيضا وهى احتفالية تستعرض الثقافة والفكر والأدب منذ الستينيات.

وأكد أنه لن يتخلى عن دوره ورسالته وسيظل ممثلا حتى النهاية، وتابع: ولكن من الممكن أن تجدنى أعلن أننى عملت شيء كويس وسأتوقف على كده، ولاعب الكرة عندما يعتزل يبقة مدربا أو مذيعا وأنا هعمل كده بعد ما اعتزل