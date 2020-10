شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء ساخن بين أديل وسكيبتا يعيد شائعات الارتباط حولهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شائعات الحب ستعود من جديد حول النجمة العالمية أديل، فحسب موقع الديلى ميل شوهدت المغنية البريطانية تقضى ليلة صاخبة في شرق لندن برفقة المغني سكيبتا، ووفقًا لمصادر مطلعة فإن الأمور بين أديل وسكيبتا متطورة، بعدما شوهدا لأول مرة فى سبتمبر من العام الماضي بعد طلاقها من زوجها السابق سيمون كونيكي.



سكيبتا







اديل

ويقال، حسبما نشرت الديلى ميل، إن مغنية The Rolling In The Deep ، البالغة من العمر 32 عامًا، تقضى وقتًا رائعًا مع سكيبتا.

وتألقت النجمة العالمية أديل – Adele، في ظهورها ببرنامج Saturday Night Live الشهير، حيث غنت أغنيتها الشهيرة After All اثناء تواجدها على الهواء مباشرة، وسرعان ما تداول مقطع فيديو للنجمة العالمية وهي تغني أغنيتها الشهيرة After All بطريقة مختلفة، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والتي لاقت اعجاب الكثيرين من جمورها الذي يتنظر طرح إلبومها الجديد بفارغ الصبر.

وفاجأت النجمة الشهيرة البالغة من العمر (32 عاما) خلال ظهورها في البرنامج الشهير "Saturday Night Live" الجمهور بأنها لم تنته بعد من إعداد ألبومها الغنائى، وذلك بالرغم من أن أديل تصدرت العديد من المواقع خلال الأشهر الماضية حيث أكدت أنها ستطلق البومها فى سبتمبر الماضى وتتوالى التكهنات ليعلنوا أنها ستطلق الألبوم خلال شهر أكتوبر الجارى، إلا أن تصريح أديل كان بمثابة مفاجأة للكثيرين.