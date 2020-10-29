شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى وإلهام شاهين وبوسى شلبى فى زيارة لمعرض أنسى أبوسيف بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ 4، حيث تعرض مجموعة كبيرة من الأفلام المشاركة على هامش المهرجان، وأيضا تقام المؤتمرات الصحفية والندوات الفنية، وكذلك المعارض الفنية، حيث أقيم معرض مهندس الديكور أنسى أبو سيف، والذى تم تكريمه في الافتتاح، وقد نشرت النجمة ليلى علوى مجموعة من الصور على حسابها على إنستجرام، أثناء زيارتها للمعرض، وعلقت على الصور قائلة: "اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائى وزيارة للمعرض الفني لمهندس الديكور الكبير أنسى أبو سيف"، وقد شاركتها النجمة إلهام شاهين والإعلامية بوسى شلبى، والفنان طارق الإيبارى.



حوار بين ليلى علوى وإلهام شاهين وأنسى أبو سيف

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ليلى علوى وإلهام شاهين وأنسى أبو سيف

ليلى علوى شاركت أمس فى الحفل الذى يقام تحت عنوان "السينما فى حفل موسيقى" بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى، وهو الحفل الذى يعرض فيه فيلم شارلى شابلن The Kid، بعد 100 عام من إنتاجه، ويقوم المايسترو أحمد الصعيدى بقيادة الفرقة الموسيقية لتعزف موسيقى الفيلم مباشرة مع عرض العمل.



ليلى علوى

وحرص على التواجد منذ اللحظات الأولى كل من يسرا، هانى عادل، طارق عبد العزيز، أروى جودة، ناردين فرج، صبرى فواز، عمر الشناوى، سعر الصايغ، أحمد حاتم، المطرب أبو، هند عبد الحليم، نور قدرى، غنوة محمود، ياسمين رحمى، حسن أبو الرووس.

وحضر أيضا إلهام شاهين، الإعلامية شريهان أبو الحسن، سلوى محمد على، أحمد داش، محمد العدل، ميساء مغربى، أحمد فتحى، أروى جودة، ريم سامى، رنا رئيس، لقاء الخميسى، علا، أحمد داوود.