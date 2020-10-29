شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدمت مى عز الدين قبل عرض مسلسلها "خيط حرير" .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود النجمة مى عز الدين، للدراما التليفزيونية، مرة أخرى بعد غياب دام لمدة عام، علماً بأنها واحدة من نجمات شهر رمضان، حيث تنتظر عرض مسلسلها الجديد "خيط حرير"، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على إحدى قنوات المتحدة، من انتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، حيث حرصت مى على الظهور بشكل مختلف ومميز خلال المسلسل، فضلا عن مفاجأت الأحداث التى ظهرت بشكل مؤثرفى البرومو الرسمى للعمل المنتظر.





مى قررت العودة بمسلسل يجذب الانتباه منذ اللحظات الأولى، وبدا ذلك واضحاً منذ طرح التيزر الذى أحتوى على 30 ثانية، ثم تلاه البرومو الرسمي لمسلسل "خيط حرير"، الذى يعد من أقوى مسلسلات مى عز الدين، وهو ما أظهره التريلر، وانقسم البرومو لعدة مفاجأت، أولها كان الأداء التمثيلى لمى عز الدين، والذى خطف الانتباه منذ مشهد نزولها من الطائرة، فضلا عن اللوك والشكل والملابس الذى ظهرت بهم ، بالإضافة إلى الديكورات والتصوير، وأداء الممثلين والإخراج بقيادة المخرج إبراهيم فخر، والذى تطور بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة ، وأخيرا كان الصراع الدائر بين مى عز الدين وسوسن بدر، وهو ما ستكشف عنه الحلقات الأولى .

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مى عز الدين قبل عرض مسلسلها "خيط حرير"، قدمت 5 مسلسلات متنوعة ما بين الغموض والساسبنس والكوميدى وغيرهم، حققت من خلالهم نجاحاً كبيراً، فضلا عن استمراريتها بين نجمات الدراما من الصفوف الأولى، كما حققت مى عز الدين شعبية كبيرة، خاصة انها واحدة من نجمات السينما أيضاً، وأفلامها حققت نجاحاً كبيراً، وكان أخر ظهور لها كضيف شرف مع النجم تامر حسنى، في فيلم الفلوس، وقدمت مى عز الدين مسلسلات من بطولتها وهم كالتالى: مسلسل"الشك" عام 2013، وشارك في بطولته حسين فهمى ورغدة، إخراج محمد النقلى، ثم قدمت مسلسل "دلع بنات" عام 2014، مع المخرجة شيرين عادل، وشارك في بطولته محمد امام وكندة علوش، ثم مسلسل "حالة عشق"، مع أحمد لسعدنى، وإخراج إبراهيم فخر، ثم مسلسل "وعد" مع المخرج إبراهيم فخر، وشارك في بطولته كل من أحمد السعدنى وحازم سمير، ثم مسلسل "رسايل" العام قبل الماضى، مع الخرج إبراهيم فخرن وشارك في بطولته خالد سليم، وحازم سمير ، وأخرون.

مسلسل "خيط حرير"، بطولة مى عز الدين، سوسن بدر، محمود عبد المغنى، محمد على رزق، مى سليم، نيقولا معوض، أحمد خليل، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف محمد على رزق، إخراج إبراهيم فخر، انتاج سينرجى .