شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يطرح أغنية "عراقنا" ويهديها إلى الشعب العراقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان العراقي كاظم الساهر أغنية جديدة بعنوان "عراقنا" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر وتوزيع ميشال فاضل، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على إنستجرام إن الأغنية إهداء منه إلى الشعب العراقى.
Advertisements
من ناحية أخرى، يتعاون النجم كاظم الساهر مع الشاعر أحمد عبد النبى فى أغنية جديدة بعنوان "الممثلة"، حيث أكد مؤلف الأغنية أحمد عبد النبى لـ"الخليج 365"، إنه سعيد جدا لمشاركته لأول مرة مع النجم كاظم الساهر فى عمل واحد من خلال هذه الأغنية موضحا أنها ستكون مفاجأة للجمهور، معربًا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهورعند طرحها الأيام المقبلة.
في سياق آخر، يواصل كاظم الساهر تحضيرات ألبومه الغنائى الجديد بعد نجاح ألبومه الغنائى الأخير "كتاب الحب"، ومن أبرز أغانى ألبومه الجديد "يا وفية"، من ألحانه، وتوزيع الموسيقى يحيى الموجى، وهى أغنية تحمل طابع دراما.
وطرح كاظم مؤخرا أغنية سنجل جديدة باسم "آه وأهين"، وهى من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم الساهر نفسه، وهى الأغنية الذى قرر أن يهديها لجمهوره العربى فى عيد الحب الماضى.
يذكر أن آخر ألبومات كاظم الساهر "كتاب الحب"، تم طرحه عام 2016، وضم 17 أغنية هى "فاكهة الحب، تناقضات، قصة خلافاتنا، شئون صغيرة، زور امرأة، لو لم تكونى أنتِ فى حياتى، كونى امرأة خطرة، رسالة حب صغيرة، عيد العشاق، كتاب الحب تتر مسلسل مدرسة الحب".
كانت هذه تفاصيل خبر كاظم الساهر يطرح أغنية "عراقنا" ويهديها إلى الشعب العراقى.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.