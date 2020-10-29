شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يطرح أغنية "عراقنا" ويهديها إلى الشعب العراقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان العراقي كاظم الساهر أغنية جديدة بعنوان "عراقنا" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر وتوزيع ميشال فاضل، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على إنستجرام إن الأغنية إهداء منه إلى الشعب العراقى.

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من ناحية أخرى، يتعاون النجم كاظم الساهر مع الشاعر أحمد عبد النبى فى أغنية جديدة بعنوان "الممثلة"، حيث أكد مؤلف الأغنية أحمد عبد النبى لـ"الخليج 365"، إنه سعيد جدا لمشاركته لأول مرة مع النجم كاظم الساهر فى عمل واحد من خلال هذه الأغنية موضحا أنها ستكون مفاجأة للجمهور، معربًا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهورعند طرحها الأيام المقبلة.

في سياق آخر، يواصل كاظم الساهر تحضيرات ألبومه الغنائى الجديد بعد نجاح ألبومه الغنائى الأخير "كتاب الحب"، ومن أبرز أغانى ألبومه الجديد "يا وفية"، من ألحانه، وتوزيع الموسيقى يحيى الموجى، وهى أغنية تحمل طابع دراما.

وطرح كاظم مؤخرا أغنية سنجل جديدة باسم "آه وأهين"، وهى من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم الساهر نفسه، وهى الأغنية الذى قرر أن يهديها لجمهوره العربى فى عيد الحب الماضى.

يذكر أن آخر ألبومات كاظم الساهر "كتاب الحب"، تم طرحه عام 2016، وضم 17 أغنية هى "فاكهة الحب، تناقضات، قصة خلافاتنا، شئون صغيرة، زور امرأة، لو لم تكونى أنتِ فى حياتى، كونى امرأة خطرة، رسالة حب صغيرة، عيد العشاق، كتاب الحب تتر مسلسل مدرسة الحب".