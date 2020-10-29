شكرا لقرائتكم خبر عن دواين جونسون يتحدى "الغضب" بتمرين قاس فى الجيم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الممثل العالمي دواين جونسون المعروف باسم "ذا روك" في مقطع فيديو جديد، أثناء ممارسته بعض التمارين الرياضية الشاقة، حيث شارك جمهوره ومعجبيه مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل أثناء تواجده في الجيم.

وأكد دواين جونسون أنه اضطر إلى هذه التمارين بعدما حدث معه شيئا في العمل جعله غاضبا، إلا أنه لم يكشف عن هذا الشيء، مضيفا: "أصبح الجرح أحد أفضل تمارين الظهر التي خضتها منذ سنوات، وقد خضت بعض التدريبات الشديدة.. ارفع مستوى صوتك، ألعب غاضبًا وأحصل على فترة راحة مثمرة من الأسبوع".

وظهر الممثل دواين جونسون المعروف باسم ذا روك، وهو يجرح نفسه بسلسلة ضخمة أثناء التمرين، ليقوم بعدها بتذوق دمه بيده، وذلك وفقا لقول المأثور القديم "لا ألم ، لا ربح".

"ذا روك" البالغ من العمر 48 عامًا ، ظهر في "فيديو" بينما كان الدم يسيل من جرح تحت حاجبه، عبر حسابه بموقع انستجرام قائلاً: "في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان ، تشتد الأمور هنا في تلك الجنة الحديدية ، لكننا لا نعزف نغمات ولا نردد أغاني الأطفال".

قام بعدها الممثل "ذا روك " بالاستمرار في الجيم قبل أن يمرر إصبعه عبر الجرح ويتذوق دمه ويقول: "هذا جيد"، وعلق :" تذوق دمك ، واستمر في التدريب وخياطته لاحقًا قواعد المكان، ويمكنني أن أؤكد مذاق دمي مثل التيكيلا أو الصلصة الحمراء".

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الصخرة في الجيم

قام بعدها الممثل "ذا روك " بالاستمرار في الجيم قبل أن يمرر إصبعه عبر الجرح ويتذوق دمه ويقول: "هذا جيد"، وعلق :" تذوق دمك ، واستمر في التدريب وخياطته لاحقًا قواعد المكان، ويمكنني أن أؤكد مذاق دمي مثل التيكيلا أو الصلصة الحمراء".

ويشارك داوين جونسون في فيلم " Black Adam" الذي يجسد فيه دور بطل خارق ضمن سلسلة أفلام مارفل للإبطال الخارقين، وقد حرص مؤخرا على استقبال النجمة العالمية سارة شاهي التي انضمت لطاقم الفيلم، حيث نشر جونسون، صورة للنجمة العالمية صاحبة الـ 40 عاماً، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليرحب بها بعد انضمامها لطاقم عمل الفيلم المقرر إخراجه جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزني القادم Jungle Cruise.



دواين جونسون