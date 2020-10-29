شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت معلقا على فساتين مهرجان الجونة: "ملعلطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان محمد ثروت، أنه للمرة الأولى يشارك في مهرجان الجونة، وأنه سعيد بتلك المشاركة لأنها أتاحت له أن يشاهد الفن في الثقافات المختلفة، مشيدا بالتنظيم الجيد من قبل إدارة المهرجان، والالتزام الكبير بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

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وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" الذي يذاع على قناة النهار: "أكتر حاجة في الجونة أن فيها المهرجان، هو حاجة مشرفة جدا الحقيقة، والأفلام المشاركة في المهرجان تم اختيارها بعناية كبيرة، ومبروك للكل على التكريم خلال المهرجان، ومبروك علينا النجوم الكبار زي الفنانة يسرا والفنان خالد الصاوي".

وقال: "الناس بكت خلال تكريم الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، والواحد بيبقى فخور أن فى حد من الممثلين المصريين بيوصلوا للسينما العالمية، وبالنسبة لفساتين الجونة فهى ملعلطة".