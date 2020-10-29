شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى عن مهرجان الجونة: بحب أشارك فى أى فاعلية تظهر صورة كويسة عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان نضال الشافعي، أنه سعيد بإدارة مهرجان الجونة، وقال: "أي فاعلية بتظهر صورة مصر بشكل عظيم وكويس الواحد بيبقى سعيد بيها جدا ويحب ينضم ليها، وهو مظاهرة فنية تليق بمصر وشئ مشرف ومهم لمصر في المرحلة دى، ولما دخلت القاعات لاقيت فى إجراءات احترازية شديدة جدا، وبشكر إدارة المهرجان أنها قدرت تنظم المهرجان وتحافظ على إجراءات الوقاية".

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وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" الذي يذاع على قناة النهار: "رغم أن المهرجان صغير السن، إلا أنه قدر يثبت نفسه في وسط الفاعليات الفنية، وإحنا مبسوطين أن مصر فيها فاعلية فنية كبيرة زي مهرجان الجونة، اللي بيوصل فكرة مهمة للغرب أن مصر طول عمرها بتصدر الفن وقادرة على تنظيم كبرى الفاعليات".

وقال: "الأفلام المشاركة مختارة بعناية كبيرة جدا، وبنشوف في المهرجان أفلام من ثقافات أخرى، وأنا كممثل أحب أشوف الفنانين من ثقافات أخرى وكيفية معالجتهم للموضوعات من خلال أعمالهم الفنية".