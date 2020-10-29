شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تفاجئ جمهورها بولادة طفلها الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جمهورها ومعجبيها بولادة طفلها الثانى، مؤخرا، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو قصير (4 ثوان) يتضمن صورة ليدين إحداهما يد الطفل.

وجاء فى مقطع الفيديو تاريخ ولادة الطفل، حيث كان مكتوبا في المقطع القصير: " Dave Metri .. 20 – 10 – 2020"، فيما علقت ميريام فارس قائلة: "صحيح إنك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني".

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ميريام فارس عبر انستجرام

وفي وقت سابق، فاجأت النجمة اللبنانية ميريام فارس جمهورها إنها ما زالت ملتزمة بإجراءات الحجر الصحي وعدم الخروج من منزلها منذ يوم 23 فبراير 2020، بعد انتشار فيروس كورونا، ونشرت صورة جديدة لها من منزلها، معلقة عليها عبر حسابها بموقع إنستجرام: "بتصدقوا إنّي بعدني ملتزمة بالحجر الصحي من تاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢٠؟؟!!..وإنتوا مين بعدو ملتزم".





وشاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس جمهورها بأحدث جلسة تصوير لها، مشيرة إلى التقاط ابنها الوحيد "جايدن" الصور لها، وعلقت ميريام علي الصور قائلة: "بواسطة جايدن"، ظهرت بها بشكل عفوي في منزلها.



