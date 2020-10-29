أمير شاهين فى "الجبس" بصحبة زوجته على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الفنان أمير شاهين وزوجته على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة رغم استمرار شهر العسل، لمشاهدة فيلم "Listen" للمخرج آنا روشا دي سوسا، والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وظهر أمير شاهين ويده داخل "الجبس" بعد إصابته بكسر.

فيلم LISTEN من إخراج آنا روشا دي سوسا، وهو إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة، والبرتغال، وتدور أحداثه فى ضواحى لندن حول بيلا وجوتا، زوجان برتغاليان مهاجران قدما إلى بريطانيا بصحبة أطفالهما الثلاثة بحثًا عن عمل وتأمين حياة أفضل لهم، وبناء على سوء فهم معلمة ابنتهما الصماء، تدخل دائرة الشئون الاجتماعية البريطانية على الخط، وتقوم بانتزاع الأطفال من أهلهم عنوة.

ويجسد الفيلم كفاح العائلة ضد القوانين الجامدة، واستماتتهم من أجل استعادة أولادهم، وهو الفيلم الذى شارك فى مسابقة آفاق (أوريزونتى) فى الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائى.

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