فن ومشاهير

إطلالات مميزة للفنانات على السجادة الحمراء فى سادس أيام مهرجان الجونة "صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة فعالياته من عروض الأفلام وندواتها، وحضر عدد كبير من الفنانات على السجادة الحمراء فى اليوم السادس من المهرجان أثناء عرض فيلم "listen" من إخراج آنا روشا دي سوسا، وظهرن بإطلالات متميزة ومثيرة كالعادة، منهن أمينة خليل، كندة علوش، وفاء عامر، زينب غريب، رنا رئيس، جميلة عوض، ميرهان حسين، جورجينا طواف، ريم سامى، لقاء الخميس، نجلاء بدر، داليا البحيرى، بشرى، هند عب ا لحليم، سهر الصايغ.

 

 

فيلم LISTEN من إخراج آنا روشا دي سوسا وهو إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة، البرتغال، وتدور أحداثه فى ضواحى لندن، بيلا وجوتا، زوجان برتغاليان مهاجران قدما إلى بريطانيا بصحبة أطفالهم الثلاثة بحثًا عن عمل وتأمين حياة أفضل لهم، وبناءا على سوء فهم معلمة ابنتهما الصماء، تدخل دائرة الشئون الاجتماعية البريطانية على الخط، وتقوم بانتزاع الأطفال من أهلهم عنوة. 

 

ويجسد الفيلم كفاح العائلة ضد القوانين الجامدة، واستماتتهم من أجل استعادة أولادهم، وهو الفيلم الذى شارك فى مسابقة آفاق (أوريزونتى) فى الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائى.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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