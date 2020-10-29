محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة منال سلامة صورتين لأبنائها علي وأميرة في مرحلة الطفولة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". علقت منال على الصور :"أنا وعلي وأميرة". منال سلامة شاركت مؤخرًا في مسلسل "عائلة الحاج نعمان" الجزء الثاني، بطولة تيم حسن، صلاح عبدالله، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، هبة مجدي، ومن إخراج أحمد شفيق، كما تقدم برنامج "الكلام مع منال" على قناة صدى البلد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منال سلامة تنشر صور أبنائها في مرحلة الطفولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.