هند صبري بإطلالة شتوية ورشا مهدي بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: ابتسام تسكت نشرت الفنانة المغربية ابتسام تسكت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية، مرتدية فستانًا قصيرًا. إيمان سلامة شاركت الفنانة إيمان سلامة جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية. خالد النبوي نشر الفنان خالد النبوي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل "البحر"، علق :"أنا والشمس والمياه ولا حد يعرف أنا فين". رشا مهدي نشرت الفنانة رشا مهدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا أبيض قصير من أحد مطاعم الجونة. نادين نجيم Advertisements نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ. نسرين طافش نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة تجمعها بشقيقتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"أختي". نيكول سابا نشرت الفنانة اللبنانية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية أنيقة. هدى المفتي نشرت الفنانة هدى المفتي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية. هند صبري نشرت الفنانة التونسية هند صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية، مرتدية "جاكيت" من الجلد. نوال الزغبي نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا "أوف شولدر" قصير.

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