نوال الزغبي تكشف حقيقة تصويرها أغاني قديمة بطريقة الفيديو كليب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
كشفت الفنانة نوال الزغبي، حقيقة دخولها تصوير أغاني قديمة خلال الفترة المقبلة، سبق أن قدمها في ألبومات غنائية.
وكتبت الزغبي، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "متخبيين من كورونا صح .. بس ما رح أصوّر أغاني قديمة، لأني محضرة أغاني جديدة وعم أصوّرها".
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد متابعها، جاء فيه: "ليش بعض النجوم ما بيصورا وبيدعموا أغانيهم .. مثلاً نحن في كورونا ليش ما بيتصور كليبات لأغاني قديمة.. مثلاً أغنية (عيوني لما بشوفوك) للفنانة نوال الزغبي شو حلوة هذه الأغنية وشو حلو لو لها كليب".
يذكر أن ألبوم "كده باي" هو أحدث ألبومات نوال الزغبي، وضم 10 أغنيات متنوعة، تعاونت خلالها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، ونديم الشاعري، وعمرو المصري وتوما وإلهامي دهيمة.
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