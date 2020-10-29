تراند اليوم : مايا دياب وإبنتها يخضعون لتحليل PCR – صورة

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة لها أثناء إجرائها مسحة طبية هي وابنتها ” كاي”.

وطالبت مايا دياب جمهورها باتباع الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات الطبية وأيضا التطهير المستمر للأيدي.

ودائما ما تعبر مايا دياب عن حزنها لما يمر به وطنها لبنان من حرائق كوارث طبيعية وكتبت مايا دياب :”ثقل كبير وحزن دفين بيزيدوا كل يوم والسّر انه مع كل هالوجع بيكبر حبَّك بقلبي كل يوم..ما حدا يسألني كيف..#لبنان_يحترق #الاشرفيه #بيروت #لبنان #طريق_الجديدة”.

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يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية “لوكاندة الأوباش” وتدور أحداثها في إطار كوميدي، وشاركت في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي المرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.