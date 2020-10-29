تراند اليوم : شاهد.. احتفال شقيق هيثم زكي بخطوبته

احتفل ​رامي بركات​ إبن الممثلة ​هالة فؤاد​ من الخبير السياحي عز الدين بركات وهو الأخ غير الشقيق للممثل الراحل ​هيثم زكي​ إبن الممثل الراحل ​أحمد زكي​ بخطوبته على فتاة متركية مقيمة في لندن.

وقد نشر بركات لقطة من الاحتفال ظهر فيها مع عروسه وبدت خلفهما صورة والدته الراحلة هالة فؤاد معلقة على الحائط وعلق عليها :”خطيبتي”.

إشارة إلى أن رامي بركات هو الوريث الشرعي الوحيد للراحل أحمد زكي وقد نفى محاميه بلال عبد الغني، بيع موكله رامي عز الدين لمقتنيات أحمد زكي مع مكتبه، مؤكدًا أن تصريحات مشتري المكتب مع الإعلامي وائل الإبراشي عن شرائه لمقتنيات مع المكتب غير صحيحة.