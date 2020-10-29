تراند اليوم : أحمد مالك: استعنت باحفاد آخر شخص ناطق للغة المايا بـ”حارس الذهب”

أقيمت ضمن فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة ندوة فيلم “حارس الذهب” بطولة أحمد مالك والمشارك في المسابقة الرئيسية بالمهرجان.

ويقدم FilFan.com لقراءه أبرز تصريحات أحمد مالك بالندوة:

1- يناقش الفيلم حياة الأقليات المكونة من الأفغان والعرب في الفترة التي استعانت بهم أستراليا، في الفترة الزمنية التي يدور بها الفيلم.

2- تحدثت عدة لغات غريبة وصعبة بالفيلم وهم الباشيو الافغانية والبادي مايا وهي لغة السكان الاصليين في استراليا، وكان اخر شخص يتحدث بها توفي بالتزامن مع تصوير العمل وهو ما جعل صناع الفيلم يستعينون بأحفاده لاستكمال العمل.

3- تعلمت اللغات في ثلاثة أشهر وهذا ما وضع حمل وجهد كبير علي قدراتي.

4-تم اختيارى بعد أن شاهدني أحد صناع الفيلم في مشهد من مشاهد ( لاتطفئ الشمس) والذي أكد لي عن تأثره الشديد بي رغم عدم قدرته علي فهم اللغة.

5- حارس الذهب مجرد بداية ولا أريد أن افرح بها كثيرا حتي استطيع ان اري الافضل في المستقبل.

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6 – اعمل جاهدا هذه الفترة علي تقوية نفسي وتأهيل والعمل بشكل أساسي علي اللغة لأن هي الأساس الذي تكون بعده كل المهام سهلة لانه الإنجليزية هي العامل المشترك في العالم باكمله.

7- بالطبع هناك فرق كبير بين كواليس العمل الفني في مصر وفي الخارج لكن رغم كل هذه الاختلافات فهم متمكنون في بعض الجزئيات وفي مصر والوطن العربي ايضا لدينا بعض التمكن في بعض الزوايا والجزئيات.

8- أجريت اختبارات الأداء للمشاركة في الفيلم من من لي بالدقي عن طريق الموبايل.

9- لا يمكن أن أقبل بأي عمل عالمي يتناقض مع أفكاري ومعتقداتي.

10- أصبحت الأفلام العالمية لا تعتمد علي أشخاص معينة مثل اصحاب البشرة البيضاء فقط أو أصحاب البشرة السوداء فقط أو جنسية واحدة، بل بالعكس أصبح هناك تنوعي عرقي وجنسي بشكل كبير ووجود الممثل المصري أمر هام.

11- عرضت علي بعض الأعمال العالمية بعد ” حارس الذهب” لكن كورونا لم تتيح الفرصة لاستكمالها.

