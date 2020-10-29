تراند اليوم : جوز أيتن عامر بيضربها في مهرجان الجونة : عشان تبقي تقولي لا – إتفرج

تتواجد الفنانة أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب حاليًا في الجونة لحور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وعلى هامش المهرجان حضرت أيتن وعز العرب حفل، تم تصوير مقطع فيديو كوميدي لهما خلاله، وهما يرقصان على أغنية “سالمونيلا” لتميم يونس، وكانا مندمجين وتفاجئت أيتن بالفيديو.

يُذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الجونة تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة.

ومن ناحية أخرى، تشارك أيتن عامر الفنان أحمد رزق في مسلسل “في يوم وليلة”، وكشفت أيتن في تصريحات خاصة لـFilFan.com عن تفاصيل دورها قائلة إنها تقدم دور زوجة أحمد رزق الذي يتعرض لمشكلة صعبة في أول حلقة من المسلسل، ومع الأحداث نعرف إذا كانت ستقف بجانبه وتسانده أم تتخلى عنه.

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ينتمي مسلسل “في يوم وليلة” لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة وتدور أحداثه فى إطار الغموض والإثارة.

يذكر أن أيتن عامر شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “فرصة تانية‎”.

مسلسل “فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ‏ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، ‏أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎