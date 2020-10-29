تراند اليوم : لرفضها الزواج منه.. الممثلة الهندية “مالفي مالهوترا” تتعرض للطعن

تعرضت الممثلة الهندية ​مالفي مالهوترا​ للطعن 3 مرات على يد حبيبها يوجيشكومار ماهيبال سينجفي في مدينة ​مومباي​، بسبب رفضها الزواج منه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة The Times Of India، أصيبت مالفي بطعنة في بطنها وبإثنتين أخريين في ذراعها.

ونقلت صحيفة “The Times Of India” عن مصدر في الشرطة قوله، إن مالفي تتماثل للشفاء بعد نقلها إلى مستشفى مومباي.

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ووفقا لبيان الصحيفة مالفي وسينج كانا صديقين، قبل أن يعرض عليها الزواج، وأنها توقفت بعد ذلك عن التحدث إليه، معلنةً رفضها الإرتباط به.

وقالت مالهوترا للشرطة إن الحادثة وقعت بعد يوم واحد من عودتها من دبي، وأثناء توجّهها إلى منزلها ومغادرتها أحد المقاهي.

وأضافت أن سينج وصل فجأة وأوقفها وأن مشادة كلامية نشبت بينهما، حين طالبته بعدم ملاحقتها معلنةً عدم رغبتها في التحدّث إليه، قبل أن يرتكب فعلته.

