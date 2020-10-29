فن ومشاهير

تراند اليوم : ملايين أمينة خليل : إشتريت بيت وهعيش في الجونة – فيديو

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اميرة محمد 0 تبليغ

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تتواجد الفنانة أمينة خليل في مدينة الجونة لحضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

تحدثت أمينة خليل مع ميرهان عمرو في تصريحات لقناة ON عن مدى حبها للجونة منذ تأسيسها، مؤكدة أنها تهوى السفر إليها باستمرار، خاصة أن والدها مقيم في الجونة، وأنها تعتبر المدينة ابنها الصغير الذي يكبر عام بعد الآخر.

أوضحت أمينة خليل أنها تتمنى أن تنتقل للإقامة باستمرار في الجونة بعد اعتزالها التمثيل.

أضافت أن المهرجان نجح في اجتذاب عدد من صناع السينما حول العالم، وتتوقع أن يكبر المهرجان ليجتذب عد كبير من الأفلام العالمية.



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