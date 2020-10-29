تراند اليوم : على طريقة “تيتانيك”.. رومانسية ريهام عبد الغفور وزوجها- إتفرج

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها بأحدث جلسة تصوير رومانسية جمعتها بزوجها.

ونشرت ريهام الصور من رحلتها الحالية في شرم الشيخ، عبر Instagram وعلقت: “وقت لطيف مع رفيق كل أوقاتي”، واستعادت ريهام عبد الغفور وزوجها ذكريات مشاهدة فيلم “تيتانيك” حيث التقطا صورة على غرار الصورة الشهيرة في السفينة من الفيلم.

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يذكر أن ريهام عبد الغفور، غابت عن موسم رمضان 2020، بينما شاركت في موسم 2019، بمسلسل “زي ‏الشمس” ‏مع ‏دينا ‏الشربيني، ‏وأحمد ‏داود، ‏وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر ‏السعيد‎.‎

