- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر وداليا البحيرى ولقاء الخميسى يحضرن فيلم "listen" فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من الفنانين مساء اليوم الأربعاء، والمتواجدين بمهرجان الجونة على حضور عرض فيلم "Listen" للمخرج آنا روشا دى سوسا، والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.
وحرص على التواجد على السجادة الحمراء والذهاب لمشاهدة الفيلم كل من وفاء عامر، أمينة خليل، لقاء الخميسى، كندة علوش، ميرهان حسين، أمير المصرى، أحمد مالك، أحمد فتحى، نضال الشافعى، سلافة معمار، جورجينا طواف، محمد ثروت، نور قدري، طارق الإبيارى، محمود الليثى.
كما حرص على التواجد منذ اللحظات الأولى كل من بشرى، داليا البحيرى، عمر السعيد، سلوى محمد على، ستيفانى صليبا، سهر الصايغ، عمر الشناوى، هند عبد الحليم، ميرنا نور الدين، الناقد طارق الشناوى، أحمد داوود، رامز أمير، كريم قاسم.
فيلم LISTEN من إخراج آنا روشا دي سوسا، وهو إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة، والبرتغال، وتدور أحداثه فى ضواحى لندن حول بيلا وجوتا، زوجان برتغاليان مهاجران قدما إلى بريطانيا بصحبة أطفالهما الثلاثة بحثًا عن عمل وتأمين حياة أفضل لهم، وبناء على سوء فهم معلمة ابنتهما الصماء، تدخل دائرة الشئون الاجتماعية البريطانية على الخط، وتقوم بانتزاع الأطفال من أهلهم عنوة.
ويجسد الفيلم كفاح العائلة ضد القوانين الجامدة، واستماتتهم من أجل استعادة أولادهم، وهو الفيلم الذى شارك فى مسابقة آفاق (أوريزونتى) فى الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائى.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر وداليا البحيرى ولقاء الخميسى يحضرن فيلم "listen" فى مهرجان الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.