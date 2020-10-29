شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر وداليا البحيرى ولقاء الخميسى يحضرن فيلم "listen" فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من الفنانين مساء اليوم الأربعاء، والمتواجدين بمهرجان الجونة على حضور عرض فيلم "Listen" للمخرج آنا روشا دى سوسا، والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وحرص على التواجد على السجادة الحمراء والذهاب لمشاهدة الفيلم كل من وفاء عامر، أمينة خليل، لقاء الخميسى، كندة علوش، ميرهان حسين، أمير المصرى، أحمد مالك، أحمد فتحى، نضال الشافعى، سلافة معمار، جورجينا طواف، محمد ثروت، نور قدري، طارق الإبيارى، محمود الليثى.

كما حرص على التواجد منذ اللحظات الأولى كل من بشرى، داليا البحيرى، عمر السعيد، سلوى محمد على، ستيفانى صليبا، سهر الصايغ، عمر الشناوى، هند عبد الحليم، ميرنا نور الدين، الناقد طارق الشناوى، أحمد داوود، رامز أمير، كريم قاسم.