شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يخطف أنظار الجمهور بحركات كوميدية فى سادس أيام مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب الفنان أحمد فتحى فى هيستريا ضحك للمصورين أثناء حضوره على حضوره على السجادة الحمراء فى اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائى في دورته الرابعة، لمشاهدة فيلم "Listen" للمخرج آنا روشا دي سوسا، والذى يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حيث أدى بعض الحركات الكوميدية كعادته التى يظهر فيها فى كل الأحداث الفنية.

فيلم LISTEN من إخراج آنا روشا دي سوسا، وهو إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة، والبرتغال، وتدور أحداثه فى ضواحى لندن حول بيلا وجوتا، زوجان برتغاليان مهاجران قدما إلى بريطانيا بصحبة أطفالهما الثلاثة بحثًا عن عمل وتأمين حياة أفضل لهم، وبناء على سوء فهم معلمة ابنتهما الصماء، تدخل دائرة الشئون الاجتماعية البريطانية على الخط، وتقوم بانتزاع الأطفال من أهلهم عنوة.

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ويجسد الفيلم كفاح العائلة ضد القوانين الجامدة، واستماتتهم من أجل استعادة أولادهم، وهو الفيلم الذى شارك فى مسابقة آفاق (أوريزونتى) فى الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائى.