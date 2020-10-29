شكرا لقرائتكم خبر عن بنت الجيران البرازيلية مع بيكا وعمر كمال.. لورديانة ترقص على "إنتى معلمة" فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الراقصة البرازيلية لورديانة في مقطع فيديو جديد وهي ترقص على أنغام مهرجان "إنتي معلمة" مع مطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا، وذلك بعد أيام من تصدرها التريند في مصر، حيث شارك عمر كمال مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام ولاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، معلقا: "إنتى معلمة.. عمر كمال وحمو بيكا ولورديانة".

وتربعت الراقصة البرازيلية لورديانة على عرش التريند في الآونة الأخيرة بمقطع فيديو واحد جعلها من أشهر الراقصات في مصر، على الرغم من أن لديها عشرات الفيديوهات التى نشرتها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام الذى دشنته على ما يبدو في العام 2015.



الراقصة البرازيلية لورديانة ترقص على أنغام أنتي معلمة

وحقق فيديو الرقص الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للراقصة البرازيلية لورديانة، ملايين المشاهدات خاصة بعدما تصدر التريند، وأثار تفاعلا كبيرا على منصات السوشيال ميديا، فيما احتفلت الراقصة لورديانة عبر حسابها الرسمى على إنستجرام بتخطى الفيديو 5 ملايين مشاهدة فى أسبوع واحد.



الراقصة البرازيلية لورديانة في مقطع فيديو جديد

ووجهت الراقصة البرازيلية لورديانة رسالة إلى متابعيها الذين تجاوز عددهم الـ 721 ألف متابع بزيادة 500 ألف متابع على الأقل خلال أسبوع واحد عبر إنستجرام فقط، حيث أعادت نشر الفيديو معلقة: "أكثر من 5 ملايين مشاهدة.. ما زلت سعيدة بالردود الإيجابية لهذا الفيديو لأن كل شيء حدث بطريقة متواضعة ومريحة.. أشكركم بصدق على كل رسائل المودة والدعم التى تلقيتها.. أحبكم جميعًا".

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الراقصة البرازيلية لورديانة مع بيكا وعمر كمال

كما استعان المطرب محمود الليثى بالراقصة البرازيلية لورديانة، فى أغنيته المصورة الجديدة "قشطة بالزبادى" التى انتهى من تصويرها على طريقة الفيديو كليب داخل أحد المراكب النيلية بوسط البلد، والأغنية من كلمات كلامنص، وألحان فلكلور أجنبي، توزيع ومكساج ساسو.



الراقصة البرازيلية لورديانة مع حمو بيكا وعمر كمال



الراقصة البرازيلية لورديانة



بيكا وعمر كمال ولورديانة



جانب من رقص لورديانة مع حمو بيكا وعمر كمال