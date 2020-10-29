شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى يُلاعب متابعيه بمفاجأة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان محمد الشرنوبى عن تحضيره لمفاجأة غدا وذلك على حسابه الشخصى على إنستجرام قائلا: "بكرة فيه مفاجأة حلوة.. تابعونى هقولكم هنا.. تفتكروا إيه المفاجأة"، وتفاعل متابعو الشرنوبى بشكل كبير مع الخبر وطرحوا توقعاتهم حول المفاجأة، وكانت أكثر التوقعات عن طرحه أغنية جديدة في ختام مهرجان الجونة السينمائى في دورته الرابعة.

يذكر أن آخر أعمال الشرنوبى الفنية مسلسل "كإنه أمبارح" في دور بطولة أمام الفنانة رانيا يوسف وأحمد توفيق، وإخراج حاتم على، كما أنه شارك في مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، من خلال حكاية "ما تيجى يا مليجى" و تألق في أداء دورين لأخوين أحدهم شاب من ذوى الأحتياجات الخاصة.

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الشرنوبى يحضر الآن للمشاركة في فيلم "ريتسا" وهو من نوعية الأفلام الرومانسية ويشاركه البطولة الفنان محمود حميدة ومايان السيد، ونجلاء بدر ومن تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح.