شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج تامر محسن: "تقاطع طرق" اسم مبدئى والإعلان عن الاسم النهائى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج تامر محسن لـ"الخليج 365"، أن عملية تصوير مسلسل "تقاطع طرق" بطولة النجمة منى زكى ومحمد ممدوح ومحمد فراج ، تسير بمعدل جيد، مشيراً إلى أن المسلسل سيعرض في شهررمضان المقبل، موضحاً أن هناك اخبار انتشرت تفيد بعرض المسلسل خارج السباق الرمضانى، وهو أمرغير صحيح.

وأوضح محسن، أنه يتبقى ما يقرب من 3 أسابيع فقط وينتهى التصوير بالكامل، ليدخل بعدها مراحل المونتاج والمساج ليصبح جاهزا للعرض مباشرة، لافتاً إلى أنه يسعى حالياً للاستقرار على اسم جديد للمسلسل، لاسيما أن الجمهور اتربط ارتباطا شديداً باسم "تقاطع طرق"، الذى يعد اسم مبدئى من بداية التحضيرات، متابعاً أنه سيتم الإعلان عن الاسم النهائي للمسلسل خلال أيام .



المخرج تامر محسن

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مسلسل "تقاطع طرق"، من بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنانيوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام.

يشارإلى أن المخرج تامرمحسن، أعلن منذ أيام ضمن فعاليات مهرجان الجونة، عن تحضيراته المبدئية لمسلسل "القاهرة" ، وهو مسلسل مكون من 3 أجزاء، ويتضمن كل جزء 8 حلقات مأخوذ عن ورايات نجيب محفوظ، وهومن تأليف مريم ناعوم.