الموسم الثالث من "ناركوس".. نتفليكس تكشف الحبكة والأبطال والموعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شبكة نتفليكس تجديد مسلسل Narcos: Mexico (ناركوس: مكسيكو) لموسم ثالث، يصدر عام 2021.

ومع النجاح الكبير الذي حققته المواسم السابقة، يستعرض موقع "واتس أون نتفليكس" أبرز المعلومات التي يحتاج الجمهور لمعرفته حول الموسم الجديد.

"ناركوس: مكسيكو" هو مسلسل جريمة ودراما أصلي من إنتاج نتفليكس، كان من المفترض أن يقدم كجزء رابع للمسلسل الشهير ناركوس، قبل أن تقرر نتفليكس تقديمه كمسلسل جديد مستقل.





المسلسل بطولة: دييجو لونا ومايكل بينا وتيريزا رويز، إلا أن قرار عودة البطل دييجو لونا للمشاركة في الموسم الثالث مازال أمرًا غير مؤكد.

وكشفت تقارير إخبارية حديثة أن قرار تجديد المسلسل تم قبل شهور من إعلان نتفليكس تجديده، إلى أن توقف العمل على الموسم الثالث بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكشف الموقع عن مفاجأة في الموسم الثالث، وهي عودة الممثل واجنر مورا، الذي قام بدور بابلو إسكوبار في مسلسل "ناركوس"، للمشاركة في أكثر من حلقة في الموسم الثالث، ولكن هذه المرة من كرسي المخرج.





وزعم الموقع، أن الموسم القادم من المسلسل سوف يحمل جرعة عنف مؤكدة؛ فبالرغم من انتهاء عصر حكم فيليكس عالم الجريمة والمخدرات، إلا أن القادم أسوأ.

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وأضاف، بدون "فيليكس" كرئيس صوري لتجارة المخدرات، سوف تتفرق العصابات ويصبح لها كارتلات خاصة بها، وستقاتل بعضها البعض على الزعامة؛ فطوال الوقت كان فيليكس يحافظ على السلام في المكسيك، ولكن الآن الحرب وسفك الدماء في الانتظار.

وتابع، ربما يحمل الموسم الجديد عنوان: بدء الحرب على المخدرات، إذ أنه مع وجود "فيليكس في السجن، ستحتاج السلسلة إلى خصم جديد، ولن يكون أمامهم سوى خواكين جوزمان أو "ال تشابو".





هناك الكثير ممن سمعوا في وقت ما عن اسم إل تشابو، إذ يقضي "إل تشابو" حكماً بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، على خلفية زعامة كارتل سينالوان، كارتل المخدرات الأغنى والأقوى في المكسيك.

وخلال فترة حكمه، كانت هناك مستويات قياسية من تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا من المكسيك، وعنها تمت مقارنة تأثيره وقوته بتأثير بابلو إسكوبار، وسمعته السيئة بمستوى آل كابوني.





وبشكل عام، تشير بعض التقارير إلى امتلاك "إل تشابو" أصول تبلغ قيمتها حوالي 12.6 مليار دولار، وتم القبض على "إل تشابو" 3 مرات لكنه هرب مرتين، وعاد في أولهما إلى الكارتل، ليقضي ما يقرب من 13 عامًا في الإتجار بالمخدرات، مدمرًا خطط المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في محاربة المخدرات.

وحتى الآن، لم تعلن نتفليكس موعد استكمال تصوير الموسم الثالث، إلا أنه من المتوقع عودة التصوير مع بداية فصل الشتاء، على أمل الانتهاء من الموسم الجديد وطرحه في مايو/أيار 2021.



