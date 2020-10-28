موسيقى حية ترافق عرض فيلم "الصبي" لشارلي شابلن في مهرجان الجونة السينمائي

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"الخليج 365" من بيروت: تتواصل فعاليات وعروض مهرجان الجونة السينمائي في يومه الخامس الذي بدأ بحلقة نقاشية بعنوان "الإعلام الرقمي في ضوء وباء عالمي" والتي بحثت كيف تسمح الجائحة العالمية بكل جوانبها المظلمة في ظل هذه الظروف الصعبة، للمنظمات والشركات والحكومات باستخدام المنصات الإلكترونية لتقديم المنتجات والخدمات ومواصلة العمليات، في حين يتكيف المستهلكون على الوضع الطبيعي الجديد.

شارك في الحلقة كل من دومينيك ديلبور الرئيس الدولي والمدير العالمي للأرباح في فايس ميديا، وطارق حسني الرئيس التنفيذي لشركة منلي، وجاكوب ميجلاهي مطور استراتيجيات المحتوى، ومون باز مديرة الشراكات الاستراتيجية لميديا بابلشر في فيسبوك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أدار الحلقة أحمد عباس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديجيساي.

عقدت محاضرة "السرد البصري والتكيف مع الظروف المتغيرة"، حيث ناقش مدير التصوير والمخرج الشهير أحمد المرسي كيف يسرد مدراء التصوير القصص بصريا وكيف يتعين عليهم التخطيط الواسع لمشاريعهم مع الحفاظ على المرونة والإبداع اللازمين لمواجهة الظروف المتغيرة. أدار المحاضرة المخرج كريم الشناوي.

أقيمت بمقر جامعة برلين التقنية حلقة نقاشية أخرى بعنوان "المساواة والإتاحة: تغيير السردية الهوليوودية" المقدمة من السفارة الأمريكية وفيلم إندبندنت، بحث فيها المشاركون، وهم مديرون تنفيذيون في السينما والتلفزيون، من بينهم وي تشين، وكارين شين، وميل جونز، وداني ميليا، وتيلان جونز، طرقا محددة وملموسة لإحداث التغيير في هوليوود وخارجها. أدارت الحلقة المخرجة الأمريكية أنجيل كريستي ويليامز.

أما أبرز أحداث اليوم الخامس هو العرض الخاص لفيلم "الصبي" لشارلي شابلن، والذي قدمه مهرجان الجونة بشكل جديد ربما يكون الأول من نوعه في مشهد المهرجانات السينمائية العربية، إذ عُرض الفيلم بمصاحبة أوركسترا حية بقيادة الموسيقار المصري الشهير أحمد الصعيدي، الذي قام بلعب موسيقى الفيلم الحية أثناء العرض.

من المسابقة الرسمية عرض فيلم "إلى أين تذهبين يا عايدة؟" للمخرجة البوسنية ياسميلا زبانيتش الذي شارك في المسابقة الرسمية في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، وفيلم "الروابط" (إيطاليا

