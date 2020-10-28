ميريام فارس أم للمرة الثانية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: رزقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بمولودها الثاني الذي أطلقت عليه اسم "دايف".

وكشفت فارس عبر حسابها على الإنستغرام عن إنجابها طفلها في 20 تشرين الأول الجاري من خلال مقطع فيديو قصير ظهرت فيه تمسك بيد الرضيع حديث الولادة.



وعلّقت قائلة: "صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبّيك بعيوني".

والجدير بالذكر أن فارس لم تعلن صراحة عن حملها الثاني، لكنها نشرت قبل 4 أسابيع صورة بفستان فضفاض مما أثار التكهنات حول حملها لم تؤكدها أو تنفيها، الى أن أعلنت اليوم عن إنجابها للمرة الثانية.