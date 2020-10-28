بالصور| نجوم ونجمات الفن يشاهدون "استمع" في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شهد عرض فيلم "استمع" استقبال عدد كبير من نجوم الفن، الذين تواجدوا على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، لالتقاط الصور أمام كاميرات المواقع الإليكترونية، واستعراض إطلالاتهم.

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وكان بين الحضور "داليا البحيري، بشرى، لقاء الخميسي، أمينة خليل، كندة علوش، مريم الخشت، جميلة عوض، أمير شاهين، عمر السعيد، عمر الشناوي، وفاء عامر".

كما تواجد "هند عبدالحليم، رامي وحيد، سهر الصايغ، أحمد فتحي، أحمد مالك، رامز أمير، محمد إبراهيم يسري، ياسمين رحمي، محمود الليثي".

فيلم "استمع" معروض في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. وينافس على جوائزها المقرر إعلانها في حفل الختام يوم الجمعة.