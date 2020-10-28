بعد غلقه شهر.. مصطفى درويش يسترد حسابه على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استرد الفنان مصطفى درويش حسابه عبر موقع "فيسبوك"، بعد حوالي شهر من غلقه.

وكتب مصطفى منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "حسابي رجع تاني، وحشتوني جدا".

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وأعلن الفنان مصطفى درويش عن إغلاق حسابه عبر موقع "فيسبوك"، بسبب إحدى شركات الإنتاج، سبتمبر الماضي.

ونشر "درويش" صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق عليها :"جوايا حلم مش هتنازل عنه، الفيس بوك الشخصي بتاعي أتقفل بسبب شركة صوت الدلتا ليه معرفش هو أنا غنيت لسه يا جماعة، ابتدينا الحرب بدري تقريبًا يلا بينا".

يذكر أن آخر أعمال مصطفى درويش مسلسل "بـ100 وش" شارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ‏وشريف ‏دسوقي، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.