محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- علاء أحمد:
تواجد مساء اليوم الأربعاء، على السجادة الحمراء لفيلم "استمع" المعروض ضمن الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، عدد كبير من نجوم الفن.
وشهد العرض عدة لقطات أبرزها، ارسال النجوم قبلات لجمهورهم عبر كاميرات القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية، بينهم ميرهان حسين، وقام بعضهم بأداء حركات راقصة مثل محمود الليثي، واستعرضت أمينة خليل وعدد من الفنانات إطلالاتهن بحركات استعراضية.
والتزم الفنان أحمد مالك بارتداء الكمامة، أثناء التصوير، وعلت الضحكة وجوه بعض الفنانين لاضفاء أجواء المرح على "الريد كاربت" .
الفيلم معروض في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. وينافس على جوائزها المقرر إعلانها في حفل الختام يوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| قبلات وضحك ورقص.. أبرز لقطات نجوم الفن في "استمع" بـ"الجونة السينمائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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