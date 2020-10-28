مؤلف"الصندوق الأسود": "عدلنا السيناريو 7 مرات..وأغلب أحداثه بمنزل منى زكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

أكد أحمد الدهان، مؤلف فيلم "الصندوق الأسود"، أن الفيلم هو فكرة المخرج الكبير محمود كامل الذي تمتد علاقته به لسنوات عديدة.

مضيفا: "تحمسنا كلنا للفكرة كونها جديدة وممكن تعمل حاجة مختلفة بالسينما، وليست فكرة إعتيادية، ولما عرضناها على المنتج جابي خوري.. شاف إنها فكرة ممكن تنجح".

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وقال "الدهان" في تصريحات خاصة لمصراوي": "عدلنا سيناريو الفيلم ما يقرب من 7 مرات، لأن المخرج محمود كامل من نوعية المخرجين اللي بيحبوا يبنوا الدراما كويس جدًا، وبيحب إنها تبقى محكومة جدًا".

وأضاف: "الفيلم ينتمي لنوعية معينة من السينما ذات اللوكيشنات القليلة، وعدد أماكن تصويرها قليل، وأغلب الأحداث تدور في بيت (ياسمين) منى زكي، ولكن أحداثه كثيرة جدًا".

فيلم"الصندوق الأسود" قصة وإخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال، ومن إنتاج سينرجي وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشري.