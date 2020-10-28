صور وفيديو| هند عبد الحليم تتألق بالأبيض في الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة هند عبدالحليم صورًا ومقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت هند في الصور بإطلالة أنيقة مرتدية ملابس باللون الأبيض، خلال تواجدها في الجونة لحضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي. وكانت آخر أعمال الفنانة هند عبدالحليم مسلسل "حكايات بنات" الجزء الرابع، بطولة ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هاجر أحمد، أحمد كرارة، تأليف أحمد شوقي، إخراج مصطفى أبو سيف.

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