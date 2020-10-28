ذراعه مكسورة.. أمير شاهين مع زوجته يشاهدان "استمع" في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شهدت السجادة الحمراء الخاصة بفيلم "استمع" المعروض ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وكان بين الحضور الفنان أمير شاهين وزوجته في أحدث ظهور لهما بعد زواجهما، وظهر أمير يعاني من كسر في ذراعه.

"استمع" ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة على جوائز الجونة السينمائي، التي من المقرر الإعلان عنها مساء يوم الجمعة بحضور نجوم ونجمات الفن.