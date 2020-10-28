فيديو| ميريام فارس ترزق بمولودها الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رزقت المطربة اللبنانية ميريام فارس بمولودها الثاني ديف متري، وذلك في 20 أكتوبر الجاري.

ونشرت ميريام مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولم تظهر ملامح مولودها سوى يده، وعلقت: "صحيح إنك جيت على الحياة بأصعب سنة عم بتمرّ على العالم ، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني".

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ميريام فارس لديها طفل يدعى جايدن من زوجها داني متري.

طرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، يناير الماضي، فيديو كليب أغنية "حبيبي سعودي"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "حبيبي سعودي" من كلمات وليد الخشينة، وألحان يوسف العماني، وماستر محمد عصمت