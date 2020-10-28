ظهور مميز.. لقاء الخميسي خلال عرض Listen بمهرجان الجونة

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي على السجادة الحمراء من مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة فعالياته لمشاهدة فيلم "Listen" للمخرج آنا روشا دي سوسا، والذى يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.
"Listen" من إخراج آنا روشا دي سوسا، وهو إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة، والبرتغال، وتدور أحداثهفى ضواحى لندن حول بيلا وجوتا، زوجان برتغاليان مهاجران قدما إلى بريطانيا بصحبة أطفالهما الثلاثة بحثًا عن عمل وتأمين حياة أفضل لهم، وبناء على سوء فهم معلمة ابنتهما الصماء، تدخل دائرة الشئون الاجتماعية البريطانية على الخط، وتقوم بانتزاع الأطفال من أهلهم عنوة.
وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ جائحة كورونا.
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