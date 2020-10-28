بشرى تتألق خلال عرض Listen بمهرجان الجونة

تألقت الفنانة بشرى على السجادة الحمراء، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، لمشاهدة فيلم "Listen" للمخرج آنا روشا دي سوسا، والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.



"LISTEN" من إخراج آنا روشا دي سوسا وهو إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة، البرتغال، وتدور أحداثه

فى ضواحى لندن، بيلا وجوتا، زوجان برتغاليان مهاجران قدما إلى بريطانيا بصحبة أطفالهم الثلاثة بحثًا عن عمل وتأمين حياة أفضل لهم، وبناءا على سوء فهم معلمة ابنتهما الصماء، تدخل دائرة الشئون الاجتماعية البريطانية على الخط، وتقوم بانتزاع الأطفال من أهلهم عنوة.



وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ جائحة كورونا.