على هامش مهرجان الجونة.. حلقة نقاشية حول الشركات الناشئة في الوسائط الرقمية

عُقدت اليوم الأربعاء حلقة نقاشية بعنوان "إقامة الشركات الناشئة في مجال الوسائط الرقمية" في اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بحضور المهندس عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، وباسم الهادي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كيجامي، وكريم أبو جمرة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بيس أوف كيك"، و أحمد عباس مؤسس ديجاسي.



أدارت الحلقة مريم فرج، رئيس إدارة الاستدامة المؤسسية والتأثير الاجتماعي في مجموعة إم بي سي.



وناقشت الورشة تأثر العديد من الشركات الناشئة خلال جائحة كورونا، ودور تطبيق "ماينلي " الذي ولد في هذا

الوقت و أخذ من الكورونا فرصة للازدهار، وقد لاقى نجاحًا ورواجًا كبيرًا حيث يعمل التطبيق علي خلق مساحة آمنة بين النجوم و متابعنهم.

وقال مؤسس ديجاسي :"نسعى للتوسع في دول الخليج و ضم العديد من الفنانين في الوقت الحالي".



وتابع عباس:"بالرغم من أن فكرة "بيس أوف كييك" فكرة جديدة و مميزة لكنها لاقت نجاحًا كبيرًا حيث أنهم أشرفوا على تحقيق 100 مليون مشاهدة غير مدفوعة للفيديوهات".

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بدوره قال كريم أبو جمرة "اكبر تحدي واجهناه

هو إقناع الرعاة في الاستثمار في المحتوي، فكنا نستخدم جميع مكسبنا للتطوير من المحتوى الذي نقدمه و هذا ما ساعدنا علي الوصول من 7 مشاهدات ل 100 مليون مشاهدة.

و من ناحيته أضاف باسم الهادي أن دراسته كانت في الأصل في مجال الهندسة لكنه وجد شغفه أكثر في مجال التسويق ، وقد بدأت كيجامي بمكتب صغير جدا عام 2011 في القاهرة والآن لها أكثر من مكتب، وأصبحت في وقت قليل في مصاف رواد التسويق والإنتاج الرقمي.



و أشار المهندس عمرو الحمامصي أن مهرجان الجونة السينمائي، وخص بالذكر سيني جونه يعملون علي نقل الخبرات، و تشارك الأفكار المتميزة حيث يأتي العديد من مختلف دول العالم بأفكار جديدة بالإضافة إلى التواصل مع الشركات.