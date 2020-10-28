فيديو .. ميريام فارس تُرزق بمولود جديد

نشرت الفنانة ميريام علي موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام- Instagram" ، صورة ليدها ممسكة بيد مولودها الجديد، الذي وضعته قبل نحو أسبوع. وكتبت ميريام عليها تاريخ الولادة واسم الطفل "دايف"، وعلّقت: "صحيح إنك Advertisements جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني". جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني". وتزوجت ميريام فارس من رجل الأعمال اللبناني داني متري في عام 2014، واقتصر حفل الزفاف على عدد من المقربين فقط وبعيدًا عن عدسات المصورين، ورزقت منه بابنها الأول "جايدن" في عام 2016. في عام 2014، واقتصر حفل الزفاف على عدد من المقربين فقط وبعيدًا عن عدسات المصورين، ورزقت منه بابنها الأول "جايدن" في عام 2016. شاهد الفيديو..

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