بطلة “بـ100 وش” تطالب الجمهور بالكفّ عن التنمّر

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة دنيا ماهر عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، صورة جديدة لها شاركت فيها متابعيها، ودعتهم من خلالها الى التوقف عن التعليقات المسيئة، حيث كتبت معلقةً: “شكراً لدعمكم وحبكم، العالم محتاج لطف أكتر، وقساوة وعنف أقل، كلنا مضغوطين، كلنا تعبانين، خلينا نسرق أي لحظة حلوة وننبسط، ونقول لبعض كلام لطيف، كفاية تنمر، كلمتنا ليها وزن وقيمة، بتمنى لكم كل الخير والسعادة.. حب كبير”.

وكانت دنيا قد أثارت الجدل بعد ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي مع زميلها في مسلسل “بـ100 وش” الفنان إسلام إبراهيم، مما دفع عدداً كبيراً من الجمهور إلى التساؤل عمّا إذا كانا مرتبطين أم لا؟! لتردّ دينا على تلك التساؤلات بقولها “دا أخويا”.

يُذكر أن دنيا ماهر شاركت في بطولة مسلسل “بـ100 وش” خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي وإخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة نيللي كريم وآسر ياسين ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم وشريف دسوقي وعلا رشدي وسلوى خطاب وحنان يوسف.